CHP Kongresi Usulsüzlük Soruşturması: Güney İfade Verecek

USULSUZLUK İDDİALARIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI

CHP İstanbul İl Kongresi’ne dair usulsüzlük iddiaları ve sosyal medyada yayımlanan bazı ses kayıtları yüzünden Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı. İddia edilen ses kayıtlarında CHP İstanbul İl Kongresi’nde delege pazarlığı yapıldığı öne sürülüyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu konu ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde İnan Güney’i şüpheli olarak ifadeye almak amacıyla adliyeye çağırdı.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kağıdı ile ifadeye çağırılmıştır” denildi.

İNAN GÜNEY, SES KAYDIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İnan Güney, kendisine atfedilen ses kaydına yanıt verdi. Açıklamasında, “İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir” dedi.

Devam eden açıklamada, “Son günlerde bazı sosyal medya hesapları üzerinden şahsıma ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı dolaşıma sokulmuştur. Beyoğlu’muzun çözüm bekleyen pek çok sorunu ve komşularımızın yakıcı sıkıntıları varken, böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum. 10 yıllardır siyasetin içinde yer almış, senelerce ilçe başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış biri olarak, siyaseti hangi ilkeler ve yöntemler ile yaptığım dost-düşman herkesin malumudur” ifadesi yer aldı.

“Gerekli olmayan gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum” dedi.