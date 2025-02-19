CHP Kurultayı İptal Davası Sonuçlandı

DURUŞMA SONUCUNDA REDDETTİ

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçeyle “CHP MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması” talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi.

DAVADA NELER YAŞANDI?

Lütfü Savaş, 4-5 Kasım 2023 tarihinde Özgür Özel’in yeni genel başkan seçilmesi üzerine CHP kurultayının iptali için dava açmıştı. Dava dilekçesinde, delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı iddiasıyla parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talep edilmişti. Dilekçede ayrıca, Özgür Özel’in seçimde sadece 18 oy farkla kazandığına dikkat çekilerek, “İrade fesadı halleri kapsamında suç işlenmemiş olsaydı 10 oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması durumunda, seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı aşikardır. Eğer irade fesadı kapsamında rüşvet gibi suçlar işlenmemiş olsaydı, kaybeden aday çok yüksek bir oy farkıyla kurultayı kazanarak genel başkan olacaktı” ifadesi kullanılmıştı.