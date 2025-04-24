CHP Kurultayı İptali İçin Dava Açıldı

CHP KURULTAYINA İPTAL DAVASI AÇILDI

CHP’nin olağanüstü kurultayı ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. CHP kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için mahkemeye başvurdu. Delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdikleri dilekçede, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi boyunca hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa ve demokrasiye bağlılığının Türk siyasal hayatında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

HUKUKA AYKIRI UYGULAMALAR

Dilekçede, “6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultay, bu ilkelere aykırı şekilde gerçekleştirilmiş ve parti içi iradeyi gasbeden yöntemlerle şekillendirilmiştir. Bu sebeple söz konusu kurultayın iptali için yargı yoluna başvurulmuştur. 4-5 Kasım 2023’te olağan kurultay başta olmak üzere, CHP İstanbul İl Kongresi gibi süreçler, akçeli ilişkiler, hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelenmiştir.” ifadesine yer verildi. Bu kurultaylarda alınan kararların yok hükmünde olduğu savunulurken, 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay’ın da hükümsüz olduğu öne sürüldü.

DELEGELERE YAPILAN BASKILAR

Dilekçede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 4-5 Kasım 2023’teki kurultayda “şaibeli” bir şekilde genel başkan ilan edildiği iddia edildi. Dilekçede, kurultayda meşruiyeti tartışmalı bir şekilde seçilen delegelerin adaylık süreçlerinin engellendiği, delegelere baskılar yapıldığı ve oylamaların gizliliğine zarar veren uygulamaların, olağanüstü kurultay sürecinin demokratik meşruiyetini tamamen ortadan kaldığı ifade edildi. “Parti tarihimizde ilk kez bu kadar düşük aday başvurusu gerçekleşmiş, delegelere dayatılan listeler ve gözetlenen oy kullanımı, siyasi hayatımızda kara bir leke olarak yerini almıştır.” denildi.

HAK ARAYIŞI

Delegeler, “İstanbul İl Kongresi’nde seçilen delegelerin hukuki geçerliliği olmamasına rağmen, bu kişiler kurultayda oy kullanmıştır. Bizler, hukukun üstünlüğüne, parti içi demokrasinin yaşatılmasına ve Cumhuriyet Halk Partisinin kendi geleneklerine olan sadakatine inanan kişiler olarak, bu hukuksuz sürece karşı sessiz kalmayacağız.” diyerek, 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü kurultayın iptali için dava açtıklarını belirtti. Amaçlarının, partiyi yeniden hukuk zeminine çekmek ve meşruiyeti sağlamak olduğu ifade edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Dilekçede, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayın iptaline yönelik davanın bu dosyayla birleştirilmesi istendi. CHP 21. Olağanüstü Kurultayı’nın yok hükmünde olduğu belirtilerek, Genel Başkan Özgür Özel’in ve diğer yetkililerin tedbiren görevden uzaklaştırılması talep edildi. Dilekçede, “4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı mutlak butlanla sakatlanmış ve yok hükmünde bulunduğundan, 38. Olağan Kurultay öncesi görevde bulunan Parti Genel Başkanı ile parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin görev yetkileri geri döneceğinden, 4-5 Kasım tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevlerine iadesi talep olunur.” açıklaması yer aldı.