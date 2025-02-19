CHP Kurultayı’na İlişkin Soruşturma Başlatıldı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38’inci Olağan Kurultayı’na dair iddialar hakkında bir soruşturma süreci başlatmıştı. Bu çerçevede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, tanık olarak ifadeye çağrıldı. Ayrıca, bazı delegelerin de ifadelerine başvuruldu. Soruşturma, “kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı” yönündeki iddialarla ilgili olarak yürütülmeye devam ediyor. Bununla birlikte, CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da tanık olarak ifadesinin alınacağı bildirildi. Savaş’ın ifadesini 25 Şubat’ta vereceği öğrenildi. Kendisi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı.

CHP KURULTAYINA İLİŞKİN “ŞAİBE” İDDİALARI

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultaya dair, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir ihbar sonrasında soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti. Ocak ayında da benzer bir soruşturma süreci başlatıldığı bilgisi mevcut. Edinilen bilgilere göre, kurultayda oy kullanan bir parti delegesi ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık olarak başsavcılığa ifade verdiler. Söz konusu tanık delege, kendisi ve sekiz delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel’e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini belirtti. İki CHP üyesinin de bu duruma şahit olduğu öne sürülüyor. Ayrıca, tanıklardan biri, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne kurultayın iptali için dava açtı.