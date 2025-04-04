“CHP Kurultayı’nda Özgür Özel’e Rakip Çıktı.”

UYSAL’DAN CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Uysal, “33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum.” dedi.

ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU KRİZ ORTAMI

Uysal mesajında, “Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor.” ifadelerini kullandı.

DEMOKRATİK SÜREÇLERİN ÖNEMİ

“Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizi dikkate alarak bu süreci sağduyu ile yönetmemiz, birleşe birleşe aşmamız, birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor.” diyen Uysal, milli mücadele döneminin en zorlu zamanlarında dahi demokratik teamülleri sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine yakışan bir tutum sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

DEMOKRASİYE KATKI VE BİRLİKTELİK MESAJI

Uysal, “Demokrasiye katkı sunmak, olağanüstü şartlarda gittiğimiz olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermek için, Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak, harekete geçirmek için, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu esaretten kurtarmak için, Cumhuriyet Halk Parti’mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için, Türkiye’mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için adaylığımı açıklıyorum.” şeklinde konuştu.

33 YILLIK SİYASİ BİRİKİMİNİ HİZMETE SUNUYOR

Açıklamasının sonunda Uysal, “İçinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden, 33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum.” dedi.