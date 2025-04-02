CHP Kurultayı Öncesi İmza Hareketliliği

CHP’NİN OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI VE KILIÇDAROĞLU’NUN DURUMU

CHP, kayyum iddialarıyla sarsılan bir süreçte 6 Nisan 2025’te olağanüstü bir kurultaya gidiyor. Genel Başkan Özgür Özel’in parti tüzüğünden aldığı yetki doğrultusunda gerçekleştirilen bu kurultay, partinin içinde hareketli günlere sahne oluyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık durumu ise merakla beklenirken, delegeler arasında imza toplama hareketliliği yaşandığına dair iddialar ortaya çıkıyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Kemal Kılıçdaroğlu, dün Sözcü yazarı Saygı Öztürk ile yaptığı görüşmede, adaylık konusunda kesin bir sinyal vermedi. “Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Partinin demokratik bir kurultay yapması önemli. Alınan karar doğruydu, o mesajımın arkasındayım” diyen Kılıçdaroğlu, doğrudan adaylık talebinde bulunmadığını açıkladı. Ancak bu ifadeler, delegelerin onu aday gösterebileceği ihtimalini de açık bırakıyor.

DELEGELERİN HAREKETLİLİĞİ

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından CHP kulislerinde hareketlilik arttı. İddialara göre, bazı delegeler Kılıçdaroğlu’nu genel başkanlığına aday göstermek için imza toplamaya başladı. Parti tüzüğüne göre, genel başkan adayı olabilmek için delegelerin en az %5’inin (1368 delegeden 69 imza) desteği gerekiyor. Kılıçdaroğlu’nun geçmişte de adaylığını duyurmadan, delegeler tarafından aday gösterildiği biliniyor.

KURULTAYIN ARKA PLANIDAKİ GÜNDEMLER

Kurultay kararı, CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki iddialar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla hızlanan bir sürecin etkisiyle alındı. Özgür Özel, kayyum riskini ortadan kaldırmak için bu adımı attıklarını belirtirken, 38. Olağan Kurultay’daki “şaibe” iddiaları da parti içindeki gerilimi artırdı.

GÖZLER 6 NİSAN’DA

Kurultayda Özgür Özel’in yeniden aday olması kesinleşti. Ancak Kılıçdaroğlu’nun delegelerin baskısıyla yarışa katılıp katılmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. CHP’deki imza hareketliliği, parti tabanında “Kılıçdaroğlu geri dönecek mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıyor.