Gündem

CHP Kurultayı Soruşturması: 9 Dosya Ayrıldı

chp-kurultayi-sorusturmasi-9-dosya-ayrildi

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürüttüğü soruşturmayı sürdürüyor. Başsavcılık, kurultay esnasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlükler yapıldığına dair iddialar kapsamında Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in dosyalarını ayrıştırmış durumda.

PARLAMENTER SUÇLARI BÜROSUNCA YÜRÜTÜLECEK SORUŞTURMA

Dosyaları ayrılan şüpheliler arasında CHP Genel Başkanı da yer alıyor. Bu şüpheliler hakkında yürütülecek soruşturmaların “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçlamasından Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yönetileceği bilgisi edinildi.

DAVA TARİHİNE YENİ ERTELEME

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği kurultayın iptali talebiyle ayrı ayrı hukuk mahkemelerine dava açtı. Bu iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi ve mahkeme, durumu 26 Mayıs’a erteledi.

ÖNEMLİ

Gündem

Özgür Özel, Meclis’i çözüm olarak önerdi

CHP lideri Özgür Özel, PKK'nın silah bırakma kararını değerlendirdi. Terörün son bulması için Meclis'te bir komisyon kurulması gerektiğini vurguladı. Anayasa değişikliğine katılmayacaklarını da belirtti.
Gündem

Teknik Arıza Nedeniyle Helikopter İniş Yaptı

Denizkurdu Tatbikatı sırasında, Antalya'da teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yapan helikopterdeki 4 personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneye kontrol amaçlı sevk edildiği açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.