CHP Kurultayı Soruşturması: 9 Dosya Ayrıldı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürüttüğü soruşturmayı sürdürüyor. Başsavcılık, kurultay esnasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlükler yapıldığına dair iddialar kapsamında Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in dosyalarını ayrıştırmış durumda.

PARLAMENTER SUÇLARI BÜROSUNCA YÜRÜTÜLECEK SORUŞTURMA

Dosyaları ayrılan şüpheliler arasında CHP Genel Başkanı da yer alıyor. Bu şüpheliler hakkında yürütülecek soruşturmaların “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçlamasından Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yönetileceği bilgisi edinildi.

DAVA TARİHİNE YENİ ERTELEME

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği kurultayın iptali talebiyle ayrı ayrı hukuk mahkemelerine dava açtı. Bu iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi ve mahkeme, durumu 26 Mayıs’a erteledi.