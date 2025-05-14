Chp Kurultayı Soruşturması: İsmail Saymaz İfade Verdi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Bu soruşturma çerçevesinde, gazeteci İsmail Saymaz ve akademisyen Can Kakışım “şüpheli” olarak ifade verdi. İsmail Saymaz, ifadesinde 25 yıllık gazeteci olduğunu ve 15 kitabının bulunduğunu, şu anda Halk TV’de yazar ve yorumcu olarak çalıştığını belirtti. Saymaz, “CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda sonucu etkilemeye yönelik usulsüzlük yapıldığı iddiası kurultaydan sonra ortaya atılmıştır. Kurultaydan önce bu yönde herhangi bir iddia ya da suçlama gündeme getirilmemiştir. Benim herhangi bir görgüm ve bilgim yoktur.” şeklinde konuştu. Ayrıca kurultay öncesi ya da sonrası kendisinin veya yakınlarının CHP’li belediyelerde işe yerleştirilmediğini de ekledi.

Saymaz, kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan maddi menfaat karşılığında haber yaptığı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekileceğine dair dezenformasyon yaydığına yönelik tanık beyanlarını reddetti. Saymaz, bu iddiaların iftira olduğunu savunarak tanıkların bazı siyasi çevreler tarafından menfaat karşılığında konuşturulduğunu öne sürdü. Saymaz, “Kurultay günü Sözcü TV’de canlı yayındaydım. Kurultay sürerken benimle aynı anda yayında bulunan Gazeteci Altan Sancar’ın telefonuna Kılıçdaroğlu’nun çekildiğine dair bir mesaj gelmiştir. Sancar, bunu yayında aktardı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu bilgiyi canlı yayında paylaşarak toplumu bilgilendirdiğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Saymaz, soruşturmanın, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu lehine hareket ederek Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan indirilmesinde rol almak suçlamasına dayandığını ifade etti. “Eğer gerçekten böyle bir menfaat ilişkisiyle Kılıçdaroğlu’nun kurultayı kaybetmesine neden olsaydım, buna en başta kendisi inanırdı. Ancak Kılıçdaroğlu da bu iddiaya inanmamaktadır.” dedi. Ayrıca, 17 Nisan’da kendisini evinde ziyaret ettiğini sözlerine ekledi. İsmail Saymaz, hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” dair karar verilmesini talep etti.

Şüpheli Can Kakışım ise 2015 yılından beri CHP üyesi olduğunu belirterek, siyaset bilimi alanında çalışan bir akademisyen olarak birçok programa katıldığını ifade etti. Kurultay sürecinde bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin bir bilgisinin olmadığını savunan Kakışım, CHP üyesi olduğunu ancak delege olmadığını ve parti kurullarında görev almadığını söyledi. Kakışım, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinden de CHP Genel Merkezi üzerinden de hiçbir ödenek almadım. Özgür Özel’in genel başkan olmasının partim ve ülkem için daha iyi olacağını düşündüm.” diye konuştu.

Kakışım, tanık beyanları arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP genel merkezi üzerinden mali destek sağlandığına dair iddiaları da reddetti. “Hesap hareketlerim soruşturma kapsamında incelenmiş olup ne banka hesaplarımda ne mal varlığımda böyle bir artışın yaşanmadığı sabittir.” dedi. “Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı ile tek ilgim, bu konu hakkında televizyon kanallarında yorumda bulunmuş olmamdır.” diyerek hakkındaki suç isnadının gerçek olmadığını vurguladı ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.