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CHP Kurultayında Oy Skandalına Soruşturma Başladı

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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultayı sırasında ‘kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı’ yönündeki iddialar üzerine bir soruşturma süreci başlatıyor. Soruşturma dahilinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Başsavcılık, bu ciddi iddiaların aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi’nin vereceği ifadeler, meseleyi daha detaylı incelemeye olanak tanıyacak.

KURULTAY SONUÇLARI VE REKABET

Söz konusu 38. Olağan Kurultay, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kurultayın ilk gününde yapılan genel başkan seçimini, dönemin Manisa milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel kazandı. Özel, ikinci turda 812 delegenin oyunu alarak yüzde 59,44 oranıyla genel başkanlık görevine getirildi.

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