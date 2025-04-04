CHP Kurultayında Özgür Özel’e Rakiplik Yapıldı! Genel Başkanlık Adaylığı Duyuruldu

UYSAL CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum.” ifadelerini kullandı.

ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU KRİZ ORTAMINA DİKKAT ÇEKTİ

Uysal mesajında, “Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor.” dedi. Partinin karşılaştığı saldırılar ve ülkenin içinde bulunduğu zorlu koşulları vurgulayarak, “Bu süreci sağduyu ile yönetmemiz, birleşerek aşmamız ve kazanmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

DEMOKRATİK SÜREÇLERİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Milli Mücadele döneminin en zorlu zamanlarında bile demokratik süreçleri sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olarak, CHP’nin demokratik teamüllere bağlı kalması gerektiğini belirtti. “Partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almalıyız.” diyen Uysal, topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermenin önemine dikkat çekti.

İMAMOĞLU’NUN ÖZGÜRLÜĞÜNE VE TÜRKİYE’NİN YENİDEN İNŞASINA VURGU YAPTI

Anadolu’nun potansiyelini harekete geçirmek, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması ve Türkiye’nin kurucu değerleri üzerinden yeniden inşa edilmesi için göreve talip olduğunu ifade etti. Uysal, “33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle adaylığımı açıklıyorum.” sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.