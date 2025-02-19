CHP Kurultayında Usulsüzlük İddiaları Soruşturuluyor

CHP KURULTAYI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı ile ilgili iddialar üzerine soruşturma sürecini başlattı. Bu kapsamda, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ayrıca, bazı delegelerin de ifadelerine başvurulması söz konusu oldu. Başsavcılık, “kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla ilgili olarak, CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı da tanık olarak ifade vermeye davet etti. Lütfü Savaş’ın 25 Şubat 2024 tarihinde ifade vereceği bilgisi edinildi. Savaş, aynı zamanda CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı.

ŞAİBELİ KURULTAY İDDİALARI

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olarak seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli Olağan Kurultay’a dair Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar sonrası, dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Ocak ayında soruşturma süreci başlamıştı. Alınan bilgilere göre; kurultayda oy kullanan bir delege ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığını belirterek tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdiler. Tanık delege, kendisine ve sekiz delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel’e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, olayın iki CHP üyesi tarafından da gözlemlendiğini öne sürdü. Ayrıca, tanıklardan biri, kurultayın iptaline yönelik olarak Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.