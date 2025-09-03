Chp’li Avcılar Ve Beşiktaş’a Operasyon: 7 Gözaltı

İBB’YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde CHP’li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 7 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Bu soruşturma kapsamında, mart ayından bu yana yapılan incelemeler neticesinde, İBB’ye yönelik şüpheli sayısı 330’a ulaştı. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı ile iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

SORUŞTURMA GELİŞİMLERİ

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, örgüt yöneticileri konumundaki Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi ve İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte 94 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmanın ilk aşamasında 100 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Bu operasyon sırasında İmamoğlu, Ongun ve Çalık gibi 87 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri 20 Mart’ta başladı. Ekrem İmamoğlu, 21 Mart’taki ifadesinde birçok soruya “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.” yanıtını verdi. İmamoğlu, adli işlemlerinin sona ermesinin ardından çıkarıldığı mahkemeye, “suç örgütü kurmak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla sevk edildi. İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’ın da yer aldığı 48 şüpheli tutuklandı, 41 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kalma imkanı buldu. İmamoğlu, tutuklandığı 23 Mart’ta İçişleri Bakanlığının talimatıyla görevden alındı.

Soruşturma sürecinde 42’si tutuklu toplam 74 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi.