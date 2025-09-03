Chp’li Avcılar Ve Beşiktaş’a Operasyon: 7 Gözaltı

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI VE OPERASYONLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik başlattığı yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP’li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda toplamda 7 şüpheli için gözaltı kararı alındı.

İBB SORUŞTURMASININ DETAYLARI

Mart ayından bu yana devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB’ye yönelik şüpheli sayısı 330’a kadar yükseldi. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olan Emrah Bağdatlı ile iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASININ GELİŞİMİ

Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve örgüt yöneticisi konumundaki şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Bu bağlamda, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi ve İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 94 şüpheli hedef alındı. Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmanın ilk operasyonunu 100 şüphelinin yakalanması amacıyla gerçekleştirdi. Bu operasyonda İmamoğlu, Ongun ve Çalık’ın da bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı.

İFADELER VE TUTUKLAMALAR

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri 20 Mart’ta başladı. Ekrem İmamoğlu, 21 Mart’ta emniyetteki ifadesinde birçok soruya, “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.” şeklinde yanıt verdi. İfadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İmamoğlu, savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade verdikten sonra 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece “suç örgütü kurmak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “rüşvet almak” suçlarıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine götürüldü. İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’ın da içinde bulunduğu 48 şüpheli tutuklanırken, 41 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İmamoğlu, tutuklandığı 23 Mart’ta İçişleri Bakanlığının kararı doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı.

TAHLİYELER VE ETKİN PİŞMANLIK

Soruşturma sırasında 42’si tutuklu toplamda 74 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. 39 şüpheli tahliye edildi.