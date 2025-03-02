CHP’li Başkan Hakkında Şantaj İddiası

ANTALYA’DA ŞANTAJ DAVASI BULUNUYOR

Antalya’da, ayrılmak isteyen sevgilisi Şengül A.’yı (46) özel görüntüleriyle tehdit ederek şantaj yaptığı iddia edilen CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A. (42) hakkında zincirleme şantaj suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle bir dava açıldı. Evli olan ve Şengül A. ile ilişki yaşayan Mehmet Vural A., 2023 yılında ayrılmak isteyince karşısında tehdit dolu bir tavır buldu.

ŞANTAJ SUÇLARINI REDDEDİYOR

Bu durumu kabul etmeyen Mehmet Vural A., özel görüntü ve fotoğraflarını yaymakla tehdit etti. Şengül A., kendisine gönderilen tehdit ve hakaret dolu mesajlarla birlikte suç duyurusunda bulundu. Savcılıktaki ilk ifadesinde ilişkiyi ve suçlamaları yalanlayan Vural A., Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, telefon kayıtlarında taraflar arasında iletişim tespit edilince ilişkiyi kabul etmek zorunda kaldı, ancak şantaj suçunu yok saydı.

TEHDİTLERİ İDDİANAMEDE YER BULDU

İddianame içerisinde yer alan ifadelerde, Mehmet Vural A.’nın Şengül A.’ya gönderdiği bir mesajda, “Her paylaşımına çıplak resmini atacağım. Çocukların ölüsünü görmek uğruna yemin ettim, hadi bir dene” yazdığı belirtildi. Ayrıca, “Bak bakalım porno yıldızı yapıyor muyum, meşhur olacaksın, şımarıklığının bedelini en ağırı ile ödeyeceksin. Seni rezil etmezsem adam değilim. Ben erkeğim, sen kadınsın. Bak bakalım insan içine çıkabilecek misin hodri meydan” gibi tehdit içerikli başka mesajlar da bulundu.

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLAYACAK

Mehmet Vural A. hakkında zincirleme şantaj suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep eden iddianame, Kaş Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.