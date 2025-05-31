CHP’li Başkanların Gözaltı Operasyonu Başladı

İSTANBUL’DA OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlayan operasyona, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birçok bürokratın yanı sıra Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmaları da eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ayrı soruşturma çerçevesinde 47 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verdi.

GÖZALTILARDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Gözaltı kararı verilen kişilerin arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yer alıyor. Ayrıca eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında da gözaltı kararı verildi.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, İBB’ye yönelik soruşturma çerçevesinde eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Beşiktaş Belediyesi soruşturmasının genişletilmesiyle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ile birlikte 27 kişi için gözaltı kararı verildi. Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü hakkında, alınan bir ihbar üzerine de soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Bu kapsamda Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında işlem yapılıyor.

BÜYÜKÇEKMECE’DE YENİ OPERASYON

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında, bazı iddialar gerekçe gösterilerek arama, el koyma ve gözaltı kararı alındığı bildirildi.

CHP’DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP, İstanbul’da olağanüstü bir toplantı düzenlenmesine karar verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkanları ve İBB grup yönetimi ile bir araya geleceğini duyurdu.