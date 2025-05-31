CHP’li Belediye Başkanlarına Gözaltı Operasyonu

OPERASYONUN GENİŞLEMESİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlayan olaylar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok bürokratın yanında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da tutuklanmaları ile genişledi. Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ayrı soruşturma çerçevesinde 47 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Gözaltı kararı verilen kişiler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yer alıyor. Ayrıca, eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında da gözaltı kararı alındı.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

Savcılık tarafından yapılan bilgi paylaşımında, İBB’ye yönelik soruşturma dahilinde eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in de aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Beşiktaş Belediyesi soruşturmasının genişletilmesiyle birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay ve diğer belediye başkanları da arasında çok sayıda isim daha suçlamaların hedefi oldu. Aynı zamanda, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü hakkında bir ihbara dayanarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BÜYÜKÇEKMECE’DE OPERASYON

Başsavcılığın açıklamasına göre, bazı iddialar çerçevesinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın da bulunduğu 5 kişiye yönelik arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine CHP, İstanbul’da olağanüstü toplandığını duyurdu.

CHP’DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri, PM ve YDK üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, il yöneticileri ile kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılacağı bir olağanüstü toplantı yapılacağı bilgisini paylaştı. Bu gelişmeler, partinin yerel yönetimler üzerindeki etkisini ve tepkilerini gözler önüne seriyor.