Chp’li Gökhan Günaydın: Zeyrek İçin Soruşturma Hazırlığı Vardı

GÜNKAH GÜNAYDIN’IN AÇIKLAMALARI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in aramızdan ayrılmadan önce hakkında bir soruşturma hazırlığı yapıldığı yönündeki iddialar, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından gündeme getirildi. Günaydın, katıldığı bir programda “İlk kez açıklıyorum” diyerek çarpıcı bilgiler aktardı.

ZEREK’İN TRAJİK VEFATI

Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırıldıktan sonra üçüncü günün sonunda hayatını kaybetmişti. Cenazesi, Manisa’da gerçekleştirilen duygusal bir törenle defnedildi. Törende binlerce kişi yer aldı ve bu durum Zeyrek’in halk arasında ne kadar sevilen bir isim olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

SORUŞTURMA HAZIRLIKLARI İDDİASI

Gökhan Günaydın, Zeyrek’in vefatından önce hakkında soruşturma başlayabileceğine dair duyumlar aldığını ifade etti. “Ferdi Başkan’a bile bir soruşturma kovuşturma sürecinin başlayabileceğini hissediyordum. Buna ilişkin duyumlar geliyordu, raporlar dolanıyordu ortalıkta,” diyen Günaydın, CHP’li belediyelere yönelik bir baskı sürecinin varlığını belirtti. Zeyrek’in bu sürecin parçası olabileceğini öne sürdü.

HALK ARASINDAKİ SEVGİSİ

Günaydın, sözlerinde Zeyrek’in halk nezdindeki sevgisine de vurgu yaptı. “Vatandaş, ‘Ben bu başkanın arkasındayım’ dedi. Sağcısı solcusu, kadını erkeği, evladının arkasından ağladı,” diyerek Zeyrek’in anılmasındaki haysiyetine dikkat çekti. Ayrıca CHP Genel Merkezi’ne Zeyrek’in dev bir posterinin asıldığını ve “Unutmayacağız” yazısıyla anısının yaşatılacağını dile getirdi.

CHP’NİN VEFASI

Günaydın, Zeyrek’in vefatını CHP için büyük bir kayıp olarak değerlendirirken, onun mirasının mücadele azimlerini artıracağını belirtti. “Yaptığımız her işte onu hatırlayacağız,” diyerek Zeyrek’in anısını yaşatma sözü verdi.