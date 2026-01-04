CHP’li Hasan Ufuk Çakır İstifasını Açıkladı

Hasan Ufuk Çakır, CHP’den ayrılıyor

CHP’de Genel Başkan Özgür Özel yönetimini sert bir şekilde eleştiren Hasan Ufuk Çakır, 9 Aralık’ta kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Aynı gün, partisiyle yollarını ayırdığını açıklayan Çakır’ın AK Parti’ye katılacağına yönelik iddialar ortaya atıldı. Çakır, “AK Parti’ye geçmemi millet istedi” dedi.

Çakır, Sabah gazetesinden Yusuf Özdemir’e verdiği demeçte, “Geldiğimiz noktada CHP’de siyaset yapma imkanı kalmadı. CHP’deki birçok milletvekili arkadaşım da böyle düşünüyor” ifadelerine yer verdi. Çarşamba günü yapılacak grup toplantısında AK Parti’ye katılacağını duyuran Çakır, “AK Parti’ye geçmemi millet istedi. Seçim bölgem Mersin’deki hemşehrilerim istifamın ardından beni bağırlarına bastı ve yörüklere yakışır bir karşılama yaptılar. Bana kendilerine hizmet etmem için AK Parti’ye katılmam gerektiğini telkin ettiler. Kayıtsız kalamadık. Talebimi AK Parti’ye ilettim ve uygun görüldü” şeklinde konuştu.

CHP’deki tartışmalar sürüyor

CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklu CHP’li başkanlar için ‘aklanmalılar’ çağrılarına destek veren Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın, geçmişteki adli arşiv kayıtları gündeme geldi. Çakır, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda ismiyle ilgili iddialara sessiz kalındığı gerekçesiyle CHP’li milletvekillerini protesto etmişti. 9 Aralık’ta ihraç istemiyle disipline sevk edilen Çakır, aynı gün partiden istifa ettiğini de açıkladı.