CHP’li İki Belediye Başkanı Tutuklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından, Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısına çıkması gerçekleştirildi. Şüpheliler, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve terör soruşturması kapsamında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlarıyla yargılanıyor. Bu kapsamda iki CHP’li belediye başkanı hakkında önemli bir karar alındı.

İKİ CHP’Lİ BAŞKAN TUTUKLANDI

Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde hakim karşına çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında tutuklama kararı çıkmış durumda. Ayrıca, Kent Uzlaşısı kapsamında terör suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da tutuklandı. İki CHP’li belediye başkanının tutuklanması ile birlikte İstanbul’da toplamda beş tutuklama gerçekleşmiş oldu.

BEŞİNCİ TUTUKLAMA

Önceden tutuklanan CHP’li isimler arasında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yer alıyor. Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmıştı.

ŞİŞLİ’YE KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı, “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme” suçundan tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in, İstanbul Valiliği tarafından Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, bu konuyla ilgili bir bildiri yayınladı.

MAHİR POLAT DA TUTUKLANDI

Diğer yandan, İBB Başkanı İmamoğlu’na yakın olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, son yerel seçimlerde Fatih Belediyesi’ne aday gösterilmişti ve tutuklanan kişilerin arasında yer alıyor.