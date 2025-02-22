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CHP’li Özer: İmamoğlu’nun Diploması Geçerli

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İDDİALAR HIZLA YAYILIYOR

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olacak ön seçimde tek aday olarak gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla “resmi belgede sahtecilik” soruşturması açıldı. Bu soruşturmanın ardından sosyal medyada ‘İmamoğlu’nun diplomasını YÖK iptal etti’ şeklinde bir haber hızla gündeme geldi.

DOĞRU DEĞİL AÇIKLAMASI

İddialar üzerine CHP’li 28. Dönem İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özer’in açıklaması şu şekilde: “İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum.”

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