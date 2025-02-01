CHP’li Özkan’a Yanıltıcı Bilgi Soruşturması

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkan hakkında Sözcü TV’de yayınlanan “Başkent Kulisleri” adlı programda “Cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği” şeklinde yaptığı beyanlar nedeniyle “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

RTÜK’TEN İNCELEME BAŞLATILDI

Bu gelişmenin yanı sıra, söz konusu programla ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da inceleme işlemleri başlatıldığı öğrenildi.