Chp’li Şoför, Hakim Karşısında Olacak

DAVA HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Ankara 72. Asliye Mahkemesi, şoför Gülyurt hakkında zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı. İddianamede, Gökhan Gülyurt’a 13 yıl 6 ay kadar hapis cezası talep ediliyor.

İLK DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar vererek davanın ilk duruşmasının 6 Ekim’de yapılmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler Mehmet Ö, Okan A, Okan Y, Sare Y. ve Yasemin K. müşteki olarak yer aldı. Otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt ise şüpheli olarak kaydedildi. İddianamede, CHP’li milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının bulunduğu Gökhan Gülyurt’un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsünün 23 Nisan’da Hipodrom Caddesi’nden Talatpaşa Caddesi istikametine seyir halindeyken, polislerin “dur” ikazında bulunduğu belirtildi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Gökhan Gülyurt’un, polislerin üzerine aracı sürmesi ve durmaması nedeniyle olayın meydana geldiği vurgulandı. Adliye önünde görevli polis Mehmet Ö, aracı durdurma çabasında iken yolun kenarına atlama zorunda kaldı. Gülyurt’un, polislerin “dur” ikazlarına uymayarak araçla yoluna devam etmesi, iddianamede suçun tüm unsurlarının oluştuğu ifadesi ile değerlendiriliyor. İddianamede, Gülyurt’un “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması talep ediliyor.