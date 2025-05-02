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Chp’Li Vekilin Şoförü, Polisi Sürdü

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CHP VEKİLİNİN ŞOFÖRÜ POLİS MEMURUNU TEHDİT ETTİ

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in çalışanı, “dur” ihtarına uymayarak aracını polis memurunun üzerine doğru sürüyor. Bu durum, hem güvenlik otoritelerini hem de kamuoyunu tedirgin ediyor.

EMNİYETTEN SUÇ DUYURUSU

Yaşanan olay sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü, şoför hakkında hukuki işlemler başlatmak amacıyla suç duyurusunda bulunuyor. Olayın detayları ve şoförün ifadesi henüz paylaşılmadı. Kamuoyunda bu tür durumların önlenmesine dair tartışmalar sürüyor.

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“CHP’nin Şoförü Hakkında Suç Duyurusu”

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in sürücüsü, polisin "dur" çağrısına direnerek aracını memurun üzerine sürünce, Emniyet Genel Müdürlüğü şoför hakkında suç duyurusunda bulundu.
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MGM’den Uyarı! Fırtına ve Dolu Geliyor!

Meteoroloji, 2 Mayıs 2025 tarihinde 30'dan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Orta ve Doğu Karadeniz ile diğer bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor.

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