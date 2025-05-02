Chp’Li Vekilin Şoförü, Polisi Sürdü

CHP VEKİLİNİN ŞOFÖRÜ POLİS MEMURUNU TEHDİT ETTİ

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in çalışanı, “dur” ihtarına uymayarak aracını polis memurunun üzerine doğru sürüyor. Bu durum, hem güvenlik otoritelerini hem de kamuoyunu tedirgin ediyor.

EMNİYETTEN SUÇ DUYURUSU

Yaşanan olay sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü, şoför hakkında hukuki işlemler başlatmak amacıyla suç duyurusunda bulunuyor. Olayın detayları ve şoförün ifadesi henüz paylaşılmadı. Kamuoyunda bu tür durumların önlenmesine dair tartışmalar sürüyor.