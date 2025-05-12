CHP Lideri Özgür Özel’den Açıklama! PKK Feshetti

PKK’NIN AÇIKLAMASI VE CHP’DEN DEĞERLENDİRME

PKK, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. 5-7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen kongreden çıkan kararlar bugün kamuoyuna açıklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini ifade eden Özel, “Barışın yanındayız” dedi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Özel, “Bu topraklarda 47 yıldır süren terörün, akan kanın sonsuza kadar durması ortak temennimiz ve irademizdir.” şeklinde konuştu. PKK’nın silah bırakma kararı almasının, Türkiye’nin uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödediği dönemin sona ermesi açısından kritik olduğunu belirtti. Ancak bu sürecin başarılı olması için atılacak adımların samimiyeti, hukukiliği ve demokratik meşruiyetiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. “On binlerce canımızı kaybetmemize yol açan, ağır ekonomik ve toplumsal yıkım yaratan terörün ilelebet sonlanmasını bekliyoruz.” dedi.

ÇÖZÜME GİDEN YOLUN TEMELİ DEMOKRASİDİR

Kürt sorunu dahil tüm ülke problemlerinin çözümünün hukuk devleti, adalet ve demokrasi temeline dayandığını belirten Özel, “Bu süreç, günlük hesaplarla değil; hiçbir siyasi görüşün, partinin ve toplumsal kesimin dışlanmadığı bir kapsayıcılıkla yönetilmelidir.” dedi. Otoriter sistemlerde iç barışın sağlanamadığını ifade eden Özel, “Türkiye’de toplumsal barışın güvencesi; millet iradesine, ulusal egemenliğimize ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne dayanan Cumhuriyetimizdir.” şeklinde konuştu. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünün kurumsallaştırılmasının sağlanması için atılması gereken adımlar olduğunu ifade etti.

ÇÖZÜM İÇİN SORUMLULUK BİLİNCİYLE DEVAM EDİLECEK

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, şehit ailelerinin, gazilerin ve tüm mağdurların rızalarının alındığı kapsamlı bir çözüm için sorumluluk bilinciyle davranmayı sürdüreceklerini belirten Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında demokratik düzenlemelerin ele alınmasının önemini vurguladı. “Demokratikleşmenin gereği olan tüm yasal düzenlemelerin beklemeksizin TBMM çatısı altında yapılması gerekiyor.” dedi. Ayrıca mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuk dışı davranışların terk edilmesi ve anayasa ihlallerinin son bulması gerekliliğini hatırlattı.

ÖZGÜRLÜKLERİN SAĞLANMASI YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICIDIR

Özel, ayrıca Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Ümit Özdağ’ın özgürlüklerine kavuşmasının önemini vurgulayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin kişisel siyasi hedefler doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyecektir.” dedi. Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu ve diğer siyasi tutsakların özgürlüklerinin sağlanması gerektiğini dile getiren Özel, barış adımları atılırken muhalefete karşı savaş açılmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. “Bu tutumun sürdürülmesi, barışın güvencesi olan demokrasinin yıkımı anlamına gelir.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak barış ve demokrasinin inşa edilmesi konusundaki sorumluluğun bilincinde olduklarını belirten Özel, Türkiye’nin birinci partisi olarak iktidara hazırlanma sorumluluğuyla çalışmalara devam edeceklerini söyledi. “Hepimizin barış umudunun, kardeşçe yaşama iradesinin yeniden siyasi çıkarlar uğruna heba edilmesine karşı buradayız.” şeklinde sonlandırdı.