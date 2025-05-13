CHP Lideri Özgür Özel’den Açıklama! PKK Fesih Kararını Açıkladı

PKK’NIN FESİH AÇIKLAMASI VE CHP REAKSİYONU

PKK, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada varlığını sona erdirdiğini ve silahlarını bıraktığını duyurdu. 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede alınan kararların bugün kamuoyuna açıklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu konuya ilişkin bir değerlendirme yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine olan desteğini belirten Özel, “Barışın yanındayız” dedi.

KANIN DURMASI ORTAK TEMENNİMİZ

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bu topraklarda 47 yıldır süren terörün, akan kanın sonsuza kadar durması ortak temennimiz ve irademizdir.” PKK’nın silah bırakma kararı ve örgütün feshi, Türkiye’nin uzun zamandır ağır bedeller ödediği bir dönemin sona ermesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, bu sürecin başarılı olması ve kalıcı bir toplumsal barışa ulaşması; atılacak adımların samimiyeti, hukukiliği ve demokratik meşruiyeti ile doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Özel, “On binlerce canımızı kaybetmemize yol açan, ağır ekonomik ve toplumsal yıkım yaratan terörün ilelebet sonlanmasını bekliyoruz.” dedi.

HUKUK DEVLETİ, ADALET VE DEMOKRATİK YAKLAŞIM

Kürt sorunu dahil, tüm sorunların çözümünün hukuk devleti, adalet ve demokrasi temeli üzerinden gerçekleşmesi gerektiğini belirten Özel, bu sürecin günlük hesaplar ve seçim planları çerçevesinde değil; tüm siyasi görüşlerin, partilerin ve toplumsal kesimlerin dâhil olduğu kapsayıcılık içinde yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Özel, “Ülkelerde iç barış, otoriter sistemlerde değil, demokratik hukuk düzenlerinde sağlanır.” diyerek Türkiye’deki toplumsal barışın güvence altına alınmasının önemine değindi.

DEMOKRATİKLEŞME İÇİN GEREKEN ADIMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, şehit aileleri, gaziler ve mağdurlar ile birlikte tam bir çözüm için sorumluluk bilinci içinde hareket edeceklerini belirtti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında demokratik düzenlemelerin ele alınması yönündeki tarihsel tutumu koruyacaklarını ifade etti. “Demokratikleşme için gerekli yasal düzenlemelerin beklemeksizin TBMM içerisinde yapılması gerektiğini hatırlatıyoruz.” dedi.

MÜDAHALE YERİNE ÖZGÜRLÜK TALEBİ

Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Ümit Özdağ’ın da özgürlüğüne kavuşması gerektiğine dikkat çeken Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin siyasi hedeflerle istismar edilmesine izin vermeyecektir.” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve tüm siyasi tutsakların özgürlüğünün sağlanmasının elzem olduğunu vurguladı. Özel, barışa yönelik adımlar atılırken muhalefete karşı düşman hukukunun uygulanmasının kabul edilemeyeceğini belirtti ve “Bu tutum, barışın güvencesi olan demokrasinin yıkımı demektir.” şeklinde konuştu.

SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ

Cumhuriyet Halk Partisi olarak barış ve demokrasinin sağlanması konusunda üzerlerine düşen sorumlulukların bilincinde olduklarını belirten Özel, “Biz buradayız. Barış umudunun, kardeşçe yaşama iradesinin heba edilmesine karşı çıktığımızı duyurmak isteriz.” dedi. Ana muhalefet partisi olmanın ötesinde Türkiye’nin birinci partisi olma iddiasıyla barış ve demokrasinin inşası konusunda kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.