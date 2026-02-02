CHP Lideri Özgür Özel ve Murat Emir’e Tazminat Kararı

chp-lideri-ozgur-ozel-ve-murat-emir-e-tazminat-karari

CHP LİDERLERİNE TAZMİNAT KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettikleri sözler dolayısıyla açılan davada, her ikisine de 150 bin lira tazminat ödemesi kararlaştırıldı. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, davacı Gürlek’in avukatı ve davalılar Özel ile Emir’in avukatları katılım gösterdi.

DAVA KABUL EDİLDİ

Gürlek’in avukatı, davanın kabul edilmesi yönünde talepte bulundu. Özel’in avukatı ise müvekkilinin ana muhalefet partisinin genel başkanı olduğunu vurgulayarak, davacıya yönelik söylenenlerin siyasi ve eleştirel ifadeler olduğuna işaret etti. Avukat, bu sebeple davanın reddedilmesini talep etti. Mahkeme hakimi, davanın kabulüne hükmetti.

TAAHHÜT ALTINA ALINDI

Mahkeme, asıl dava açısından Özgür Özel’in 150 bin lira, birleşen dava açısından ise Murat Emir’in 150 bin lira manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı. Verilen tazminatın, dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, partisinin 17 Haziran 2025’teki grup toplantısında, Grup Başkanvekili Murat Emir’in ise aynı yıl haziran ayında gerçekleştirdiği basın toplantısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettikleri sözler nedeniyle dava açılmıştı.

