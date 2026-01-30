CHP Lideri Özgür Özel Yeniden Refah Partisi’ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 16 Kasım’da gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi 3’üncü Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkan seçilen Fatih Erbakan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak üzere Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’ne gitti. Özel, ziyaretinde beraberinde getirdiği CHP heyetiyle birlikte, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Genel Başkan Vekili Doğan Aydal tarafından karşılandı. Toplantıya CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan ve CAO Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç da katıldı. Görüşmenin ardından, Özel ve Erbakan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YENİDEN REFAH’A HAYIRLI OLSUN DUALARI

CHP Lideri Özgür Özel, açıklamasında, “16 Kasım günü Yeniden Refah Partisi kurultayını yapmıştı. Sayın Erbakan, bir kez daha Genel Başkanlık görevine seçildi. Ben hem kendisini o günlerde aramıştım ve kendisine bir ziyarette bulunmak istediğimi söylemiştim. Ancak bugüne nasip olabildi hayırlı olsun ziyaretimiz. Ben bir kez daha kendisini, yeniden göreve gelenleri, yeni seçilenleri kutluyorum. Başarılı çalışmalarının devam etmesini ümit ediyorum” dedi.

GEÇİM SIKINTISI GÜNDEMDE

Özel, toplantının en önemli konusunun vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısı olduğunu vurguladı. İki muhalefet partisinin sahada siyasete önem verdiğini ifade eden Özel, Türkiye genelinde yoksulluk, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olması ve asgari ücret zorlukları gibi konuların ele alındığını belirtti. Çiftçilerin, tarımla uğraşanların ve esnafın sıkıntıları ile birlikte birçok kesimin beklentilerinin gündeme geldiğini kaydetti. Ayrıca kamu mühendisleri ve atanmayan öğretmenler üzerindeki sorunlardan da bahsettiklerini dile getirdi.

ADALET SİSTEMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Hukuki süreçler ve yargılama meselelerine de değinen Özel, ülkede adaletin ciddi şekilde zayıfladığını ifade etti. “Bir yanda milletin kapısından girip gelen yargılananlar, tutuklu yargılananlardan bahsetmek önemli” diyen Özel, iktidarın yargıyı kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını öne sürdü. Yargılamalarda eşitlik olmadığını ve bazı kişilerle ilgili dosyaların ayrıldığını belirtirken, bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi.

SİYASİ KAPKAÇ AÇIKLAMALARI

Özel, karşı karşıya kalınan siyasi baskıların örneklerini de paylaşarak, “Türkiye’de hukuka ve adalete güvenin en düşük olduğu seviyedeyiz. Her iki parti olarak AK Parti’nin siyasi kapkaç operasyonlarından mustaribiz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin adayları, millet tarafından göreve getirilmişken, AK Parti’ye geçmeleri için ağır baskılarla karşılaştıklarını belirtti. Bu baskıların ve tehditlerin altında yatan sebebin ise hem iki partinin hem de toplumun genel beklentilerini karşılayacak bir siyaset üretilmesi olduğu ifade edildi.

HUKUKSUZLUKLAR VE BELEDİYE BAŞKANLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Özel, iddianame hazırlanmayan belediye başkanlarının durumunu da ele aldı. Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Şile ve diğer belediye başkanlarının geçirdiği sürecin haksızlık olduğunu belirtti ve “240 günden beri iddianame bekliyorlar, bu bir siyasi talimatla gerçekleşiyor” dedi. Ayrıca, medya tarafından oluşturulmaya çalışılan algıların yanlış olduğunu savundu ve bu durumu eleştirdi.

EMEKLİLERİN ÖFKESİNE DİKKAT

Basın açıklamasını sonlandırırken emeklilere yönelik haksızlıkların sonuçlarını vurguladı ve bu durum hakkında da söylemlerde bulundu. CHP’nin gençlik ve emekçi kesimle ilgili duruşunun önemini yineleyerek eğilimin bir seçimle sonuçlanacak gibi görünmediğini belirtti. Emeklilerin yaşadığı geçim güçlüklerinin gelecekte daha önemli tepkilere yol açabileceğinin altını çizdi.

Özgür Özel, son olarak AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan’ın maaşlarıyla ilgili eleştirisine esprili bir dille yanıt vererek, “Allah utanma duygusunu hiçbirimizden esirgemesin” ifadelerini kullandı.