CHP Milletvekili Özer’e Soruşturma Açıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

CHP İstanbul Milletvekili Özer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma süreci başlatıldı. Bu sürecin nedenleri arasında, Özer’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında ‘sahte tanık’ iddialarında bulunması bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen, elebaşılığını tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasıyla ilgili olarak sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde 26 Mart tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ ve ‘yargı organlarını alenen aşağılamak’ suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

YARGI ORGANLARINA YÖNELİK SUÇLAR

Açıklamada, Özer’in yaptığı paylaşımların yargı organlarına yönelik alenen bir aşağılama ve yanıltıcı bilgi yayma suçu oluşturduğu vurgulanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bu soruşturma, yargı bağımsızlığını ve adaletin sağlanmasını koruma amacı taşıyor. Özer’in beyanlarının da soruşturma sürecinin önemli bir parçası olarak değerlendirileceği ifade ediliyor.