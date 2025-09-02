Chp Myk Olağanüstü Toplanıyor

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

CHP’deki dalgalanmaların ardından, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul kongresine ilişkin mahkeme, Özgür Çelik ve ekibini görevden alırken, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırıp kongre sürecini durdurma kararı verdi. Mahkeme kararının yankıları devam ederken, CHP’den yeni bir adım geldi.

TOPLANTININ DETAYLARI

CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında saat 17.00’de CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü bir toplantı düzenleyecek. Alınan bu karar, mahkeme sürecinin ardından önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul kongresinde mahkemenin verdiği karar, parti içerisinde önemli bir değişikliğe yol açtı.

GEÇİCİ YETKİLİ ATAMALAR

İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap heyeti görevlendirildi. Bu atamanın ardından Gürsel Tekin, görevi kabul edeceğini açıkladı. CHP genel merkezindeki bu değişiklik, mahalle örgütlerine de yansıyacak gibi görünüyor.

KURULTAY ÜZERİNDEKİ BELİRSİZLİKLER

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesiyle birlikte, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultayın durumu yeniden gündeme geldi. İstanbul delegelerinin yaşadığı şaibeli durum karşısında, kurultayın iptal edilip edilmeyeceği hukukçular tarafından merak konusu oldu. Hukukçular, İstanbul delegelerinin durumu netleştiği takdirde kurultayın iptal edilme ihtimalinin güçlü olduğunu belirtiyor.