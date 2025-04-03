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CHP’nin Boykot Çağrısında 10 Gözaltı

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CHP’NİN BOYKOT ÇAĞRISI SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

CHP’nin yaptığı çağrının ardından, geleneksel ve sosyal medya üzerinde yayılan boykot mesajlarındaki ayrıştırıcı ifadeler ve bu ifadeleri paylaşan kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldı. ‘Nefret ve Ayrımcılık’ ile ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ suçları kapsamında başlatılan bu soruşturma çerçevesinde, toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

YAKALAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Şüphelilerden 10’u, düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Bu gelişmeler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “boykot” çağrısını yapmasıyla birlikte yaşandı.

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