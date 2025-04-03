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CHP’nin Boykot Çağrısıyla 10 Kişi Gözaltında

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HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

CHP’nin talebiyle geleneksel ve sosyal medyada ortaya çıkan boykot çağrılarına dair ayrıştırıcı söylemler ve bu ifadeleri yayan şahıslara yönelik olarak resen bir soruşturma süreci başlatıldı. ‘Nefret ve Ayrımcılık’ ile ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ suçları kapsamında başlatılan bu soruşturma çerçevesinde, toplamda 16 kişi için gözaltı kararı alındı.

OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şüphelilerden 10’u, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının akabinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından bir “boykot” çağrısı yapılmıştı.

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