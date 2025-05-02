Chp’nin Otobüsü Polis Üzerine Sürülmüştü! Emniyet’ten Açıklama: Suç Duyurusu Yapıldı

OLAYIN DETAYLARI

Ankara’nın Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı’nda görevli bir polis memuru, 23 Nisan’da CHP Milletvekili Adnan Beker’e ait aracı, Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapalı olmasından dolayı durdurmak istedi. Ancak aracı kullanan sürücü, “dur” ihtarına uymayarak aracı polis memurunun üzerine sürdü. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı ve aracı süren şoförden de şikayetçi oldu.

ADNAN BEKER’İN AÇIKLAMALARI

Yaşanan olay sonrası Adnan Beker, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak, “İtibar suikastı yapıldı” dedi. Beker, “Biz ne kimseye zarar veririz, ne de polisimizin hukukunu çiğneriz. Ama kimseye de milletin hukukunu çiğnetmeyiz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

EMNİYET’TEN GELEN YANIT

Emniyet, olaya ilişkin bir açıklamada bulundu ve şu belirtmeleri yaptı: “Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, ‘girişinin ve bulunmasının yasak olduğu’ Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır. Sürücü, görevli polis memurumuzun ‘dur’ ihtarına uymamış, aracı bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur.”

BAYAN YERLİKAYA’DAN İFADELER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; “Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır.” şeklinde düşüncelerini iletti.