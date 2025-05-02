“CHP’nin Şoförü Hakkında Suç Duyurusu”

OLAYIN BAŞLANGICI

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Talatpaşa Bulvarı’nda görev yapan bir polis memuru, 23 Nisan’da CHP Milletvekili Adnan Beker’e ait aracı durdurmak istedi. Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapalı olması sebebiyle gerçekleşen bu durdurma girişiminde, aracı kullanan şoför “dur” ihtarına itaat etmeyerek aracı, polis memurunun üzerine sürdü.

POLİS MEMURUNUN YARALANMASI VE ŞİKAYETİ

Olay sonucunda yaralanan polis memuru hastaneye götürüldü ve aracı yöneten şoförden şikayetçi oldu. CHP Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya üzerinden durumu paylaşarak, “İtibar suikastı yapıldığını” belirtti. Beker, “Biz ne kimseye zarar veririz, ne de polisimizin hukukunu çiğneriz. Ama kimseye de milletin hukukunu çiğnetmeyiz,” dedi.

EMNİYET’TEN AÇIKLAMALAR

Emniyet yetkilileri, olayla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, ‘girişinin ve bulunmasının yasak olduğu’ Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır,” ifadesine yer verildi. Sürücünün, görevli polis memurunun “dur” ihtarına uymadığı ve aracı, bir silah gibi kullanarak memurun üzerine sürdüğü belirtildi. Emniyet, bu kişi hakkında “kasten öldürme”, “kasten yaralama” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarıyla dava açılması için suç duyurusunda bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI’NIN DEĞERLENDİRMESİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan da bir açıklama geldi. Yerlikaya, “Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır,” dedi. Bakan, polis memurlarının sürekli milletin huzur ve güvenliği için görevde olduğunu vurgulayarak, “Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır,” ifadelerini kullandı.