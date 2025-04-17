“CHP’nin Z Planı Ekrem İmamoğlu’dur”

CHP’NİN EKREM İMAMOĞLU VURGUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmaların ardından Beylikdüzü’nde partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Mitingte yaptığı konuşmada, “Bize soruyorlar, ‘B planınız var mı, C planınız var mı?’ diye. CHP’nin A planı da B planı da C planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu’dur” şeklinde belirtti. Özel, bu konuyu şu şekilde sürdürdü:

“1 milyon 750 bin CHP üyesinin yüzde 95’i sandık başına gitmiş ve iradesini İmamoğlu’ndan yana koymuştur. Bundan sonra CHP’nin Ekrem Başkan dışında bir seçeneği yoktur. Onu alıp getirmek, aday etmek ve hep birlikte arkasında durmak üzere yola çıkmış bulunuyoruz.”

TAHLİYE TALEPLERİ VE GÖSTERİLER

Özel, İBB’ye yönelik soruşturmaların ardından İstanbul’da gerçekleştirilen gösterilerde tutuklananların çoğunun tahliye edildiğini ifade etti. Geride kalanların da bir an önce tahliye edilmeleri gerektiği vurgusunu yaptı.

HAFTA SONLARI YAPILACAK MİTİNGLER

Özel, hafta sonları çeşitli büyük illerde miting yapacaklarını duyurdu. “Her hafta sonu bir büyük ilde ‘Ekrem Başkan’a özgürlük’ diyeceğiz ve her çarşamba İstanbul’da geceleri mitinglerde buluşacağız” dedi. Bu eylemlerin sonuç alınana kadar devam edeceğini belirten Özel, “Murat Başkan çıkıp gelince, Ekrem Başkan çıkıp gelince ve önümüze erken seçim sandığı gelince o zaman sonuç alacağız” ifadelerini kullandı.