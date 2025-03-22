Chp Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: Kılıçdaroğlu’ndan Mesaj

OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK

CHP Genel Merkezi’nde dün yoğun bir aktivite gözlemlendi. MYK üyeleri, katlar arasında sürekli hareket ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sıkı bir telefon trafiği yaşandı. Bu hızlı gelişmeler neticesinde 6 Nisan’da olağanüstü kurultayın toplanmasına karar verildi.

GÖZLER KILIÇDAROĞLU’NDA

O alınan karar sonrası dikkatler, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Kurultayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz.” dedi. Özgür Özel’i olağanüstü kurultay kararı dolayısıyla tebrik eden Kılıçdaroğlu, “Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız.” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NA KAYYUM ATANACAK MI?

Yaşanan gelişmelerin ardından, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye kayyum olarak atanabileceğine dair çıkan iddialara açıklık getirdi. Emir, “Böyle bir şeyi asla ve asla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yakıştırmam. Yani böyle bir şeye kimse girişmez, girişen kişiye meczup denir.” açıklamasında bulundu. CHP kurultayının kimse tarafından kirletilemeyeceğini vurgulayan Emir, “6 Nisan’da herkes görecek ki Cumhuriyet Halk Partisi birdir, bütündür ve demokrasiyi her noktada da yaşatır ve içine sindirmiş bir partidir.” diye belirtti.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALINDI

Genel Başkan Özgür Özel, parti tüzüğündeki yetkisini kullanarak olağanüstü kurultayı toplama kararı aldı. 6 Nisan’da gerçekleşecek bu kurultayın, olası bir kayyum atamasına karşı bir önlem olarak alındığı ifade edildi.

ADAYLIK İÇİN İMZA GEREKECEK

CHP’nin parti tüzüğüne göre, olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayı planlayan kişilerin en az 65 delegenin imzalı desteğini almak zorunda olduğu belirtildi.