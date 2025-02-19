CHP’ye Darbe Girişimi İddiası

ÖZGENİŞ GÖSTERİLEN BAŞARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Genel Meclis Üyeleri Buluşması’nda konuşma yaparak güncel siyasi gelişmelere, CHP’ye yönelik soruşturmalara ve yerel seçimlerdeki başarıya dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, partisinin 31 Mart seçimlerinde elde ettiği başarıyla halkta büyük bir umut yarattığını ifade etti. Ancak bu yükselişin iktidar kanadında önemli bir rahatsızlık oluşturduğunu belirterek, “CHP, seçimlerden bu yana yapılan anketlerde ortalama 3,5 ila 4 puan farkla birinci parti olarak görülüyor. Bu tablo, Sayın Erdoğan’ın hazımsızlık duygusunu tetiklemiştir.” ifadelerini kullandı.

MEMNUNİYET ANKETİ VERİLERİ

CHP lideri, partinin yerel yönetimlerde başarılı bir yönetim sergilediğini ve halkın bu yönetimden memnun olduğunu dile getirdi. “Yerel yönetimlerimizle ilgili yapılan memnuniyet anketlerinde yüzde 58’lik bir oran ortaya çıktı. Sayın Erdoğan’ın kendi anketlerinde bu oranın yüzde 61 olarak ölçüldüğünü biliyoruz. Ancak halkın CHP’li belediyelere yönelik desteği arttıkça, merkezi yönetimin baskıları da artıyor.” dedi. Özel, CHP’li belediyelerin hizmet üretmesini engellemek için hükümetin farklı engeller çıkardığını öne sürerek, “‘Silkeleyin, paralarını kesin, hizmet edemesinler’ anlayışıyla hareket ediyorlar.” şeklinde konuştu.

İKTİDARIN BASKILARI VE DEMOKRASİ TEHDİDİ

Özgür Özel, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün giderek güçsüzleştiğini ve demokratik sürecin tehdit altında olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de şu an bir sivil darbe sürecinin içindeyiz.” açıklamasını yaptı. “Biz, geçmişte bütün askeri darbelere karşı çıktık, bugün de demokrasiyi savunuyoruz. Ancak mevcut mekanizma, seçimle gelen yerel yönetimleri etkisiz hale getirmeye çalışan bir sivil darbe sürecidir. Recep Tayyip Erdoğan’ın bu duruma nasıl bir yanıt vereceğini merak ediyorum.” dedi.

SİYASİ OPERASYON İDDİALARI

Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan dava ve gerçekleştirilen soruşturmaların da siyasi bir operasyon olduğunu savundu. “Bizi siyaset sahnesinde yenemeyenler, şimdi yargı eliyle partimize leke sürmeye çalışıyorlar.” ifadesini kullandı. “Karşımızda bir darbe ittifakı var. 31 Mart seçimlerinin kaybedenleri, CHP’nin yükselişini durdurmak için yeni bir süreç başlatmış durumda.” diye ekledi. “Bizi düşüremedikleri tuzağa, ifadeye çağırarak çekmeye çalışıyorlar. Ellerindeki kiri partimize bulaştırmak istiyorlar.” dedi. Özel, CHP’nin bu süreçten güçlenerek çıkacağını belirterek, “Ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız!” diyerek vurguladı.

BEKLENEN YANITLAR

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da doğrudan seslenerek, “Sana darbe yapıldığında CHP demokrasinin yanında durdu. Şimdi CHP’ye yapılan bu darbe girişimi karşısında sen ne yapacaksın?” sorusunu yöneltti. CHP liderinin açıklamaları, ilerleyen süreçte siyasi gerilimin artabileceğine dair sinyaller verirken, CHP’nin bu iddialara karşı nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.