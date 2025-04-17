CHP’ye Özel’in Diline Tepki Var

Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Tepki

CHP LİDERİNİN DİLİ KINANIYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert bir yanıt verdi. Çelik, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir.” diyerek, Özel’in kullandığı siyasi konuşma tarzını eleştirdi. Çelik, “Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür.” şeklinde konuştu.

DEMOCRACY TO TARGET ALIYOR

Çelik, Özel’in siyasi söylemlerinin hedefini ortaya koyarak, “Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına cunta diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden, Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir.” ifadesini kullandı.

KAOS KAMPANYASI

Özel’in “kaos kampanyası”na öncülük ettiğini vurgulayan Çelik, “Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir.” diye belirtti. Çelik, “Bu kampanya ve projelerin hepsinin milli iradeyi hedef aldığını çok iyi biliyoruz. Millet iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu kampanyalarla en kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.