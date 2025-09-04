CHP, YSK’ye ‘tam kanunsuzluk’ itiraz etti

CHP’DEN YSK’YA TAM KANUNSUZLUK BAŞVURUSU

CHP, İstanbul’daki bazı ilçe seçim kurullarının kongreleri iptal eden kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ‘tam kanunsuzluk’ başvurusunda bulundu. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul il yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, yönetimin yetkilerini kullanması için Gürsel Tekin’in de içinde bulunduğu beş kişinin atanmasına ve ‘İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına’ yönelik bir karar vermişti. CHP bu karara itiraz etmişti. Kararın İstanbul İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarına iletilmesinin ardından Ataşehir, Bakırköy, Başakşehir, Sarıyer ve Tuzla ilçe seçim kurulları, planlanan ilçe kongrelerini iptal etti.

CHP’NİN İTİRAZI YSK’YA YAPILDI

CHP, kongre iptalleri üzerine YSK’ya “tam kanunsuzluk” talebiyle başvuruda bulundu. Partinin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla gerçekleştirilen başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı” olduğu kaydedildi. Dilekçede, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının söz konusu mahkeme kararına dayanarak kongreleri iptal etmesinin “tam kanunsuzluk” teşkil ettiği ifade edildi. Başvuruda, seçimlerin Anayasa’nın 79. maddesi gereğince yalnızca seçim kurullarının kontrolünde yürütülebileceği, diğer yargı mercilerinin bu sürece müdahalede bulunamayacağı vurgulanarak, YSK’nın seçim hukukunda “tam kanunsuzluk” yetkisini kullanarak, ilgili ilçe seçim kurullarının kararlarını iptal etmesi talep edildi. Dilekçede belirtilen ifadeler arasında şunlar yer aldı: “Bugün YSK’ca Anayasamızın 79’uncu maddesine göre seçim kurullarının görevini gasp eden asliye hukuk mahkemesinin tedbir kararının maddi ve hukuki icrai imkânsızlıklarına rağmen uygulanacağının kabulü, paydaş seçim yargısını yaratır. Dolayısıyla tam kanunsuzluk gerekçesiyle anılan ihtiyati tedbir kararı hakkında yasal unsurların yokluğunun tespitini yaparak yukarıda bahsedilen ilçe seçim kurullarının kararlarının ‘Yüksek Seçim Yargısı’ tarafından kaldırılması gerektiği kanaatindeyiz.”

YSK, TOPLANTISINI YARIN YAPACAK

YSK, CHP’nin İstanbul’daki bazı ilçe seçim kurullarının kongrelerini iptal eden mahkeme kararlarına karşı yaptığı “tam kanunsuzluk” başvurusunu görüşmek için yarın saat 14.30’da toplanacak. Ayrıca, mahkeme tarafından CHP İstanbul il yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin disipline sevk edilmiştir. CHP bugün, mahkemece görevlendirilip çağrı heyetinde yer almayı kabul eden dört ismi daha disipline sevk etti. Böylece Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi ve bu nedenle dört ismin parti üyelikleri düşürüldü.