CHP’de tüm MYK üyeleri istifa etti

28 Mayıs seçimi sonrası CHP’de deprem. Cumhuriyet Halk Partisi’nde tüm Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istifa etti.
CHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarını sundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde, 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü.
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi’nin sonuçları değerlendirildi ve CHP’nin yol haritası ele alındı.
CHP MYK üyelerinin tamamı Kılıçdaroğlu’na istifalarını sundu.