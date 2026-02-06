Erzincan’da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Türkiye, 6 Şubat felaketinin yıldönümünde kayıplarını anma etkinlikleri düzenlerken, Erzincan’da bir deprem meydana geldi. Kemah ilçesine merkezli olan bu depremin büyüklüğü 4,9 olarak belirlendi.

DEPREM PETEKLERİ SARSTI

Yer sarsıntısının geniş bir alanda hissedildiği bildirildi. Depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HALK TEDİRGİN

Bölge halkı depremin ardından oldukça tedirgin oldu. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların bölgedeki jeolojik yapıya bağlı olduğunu ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

