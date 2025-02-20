Çiçek, CHp’den Cumhurbaşkanı Adayı Oluyor

CHP’DE CUMHURBAŞKANLIĞI ÖN SEÇİMİNE ADAYLIK

CHP’nin 25 ve 26’ncı dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde adaylık olduğunu duyurdu. Aday olabilmesi için 20 milletvekilinin imza vermesi gerekiyor. CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta gerçekleştireceği ön seçim öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na rakip olarak Dursun Çiçek’i aday olarak gösterdi.

ÖN SEÇİMDE ÇİÇEK’İN AÇIKLAMALARI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla parti içindeki ön seçimde imza toplama süreci devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarışa katılmayacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı Dursun Çiçek adaylığını resmen duyurdu. Çiçek, “Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz. Bir ön seçim tecrübesi yaşadık. Hep ön seçimi savunduk ve bu sürece bir katkı sunmak istiyoruz” dedi.

IMZA TOPLAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

CHP’de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları için milletvekilleri imza vermeye başlamıştı. Aday olmak için en az 20 vekil imzası yeterliyken, vekiller birden fazla kişiye de imza verebiliyor. Bu durum, farklı adayların ön plana çıkmasını ve demokratik bir süreç yaşanmasını sağlıyor.