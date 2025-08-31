Çiftçiler, Taahhütname İle Başvuru Yapacak

ARAZİLERİN BELGELENDİRME İŞLEMLERİNE YENİ DÜZENLEME

Arazilerin sulama durumu, kira işlemleri ve ürün değişikliği bilgilerini belgelendirme işlemleri için yeni bir düzenleme yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlanan bilgilere göre, kamuya ait arazilerde üretim gerçekleştiren çiftçiler, eğer kira sözleşmeleri yoksa “taahhütname” ile başvuru yapma imkanına sahip olacak.

Kamu arazilerine “taahhütname” ile başvuru yapan çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmeleri için kira sözleşmelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Çiftçiler, belirtilen sürelerin yanı sıra ürün değişikliği taleplerini de iletebiliyor. Bu talepler, üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilecek. Ayrıca, Bakanlık aracılığıyla üretim bilgilerinde herhangi bir farklılığın tespit edilmesi durumunda, gerekli düzeltmeler automatik olarak yapılacak.

Arazinin sulama durumu ile ilgili değişiklik başvuruları, her yıl 30 Haziran’a kadar gerçekleştirilebilecek. Bu tarihten sonraki talepler, üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilecek. Kira fesih işlemleri sırasında, arazi üzerinde ürün bulunuyorsa kira sözleşmesi, ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek. Ayrıca, 2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları yarın başlayacak ve 31 Aralık’ta sona erecek. Yönetmelik, önümüzdeki Pazartesi günü yürürlüğe girecek.