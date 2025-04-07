Çiftlikönü’ndeki Ahşap Ev Çöktü

SÜLEYMANPAŞA’DA ÇÖKEN AHŞAP EV

Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi’nde yer alan iki katlı ahşap ev, henüz netleşmemiş nedenlerden dolayı çöktü. Olayın bildirimi üzerine bölgeye polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin Yürüttüğü Çalışmalar

Yapılan incelemelerde, çöken evde kimsenin olmadığı tespit edildi. Durumun fark edilmesiyle evin etrafına güvenlik şeridi çekilerek gerekli önlemler alındı. Ayrıca, evde ikamet eden kişinin yaklaşık bir ay önce evi terkettiği belirlendi.