Çiğköfteden Zehirlenen 5 Öğrenci Hastanede

ÖĞRENCİLERİN HASTANEYE KALDIRILMASI

Düzce’de, aynı marketten aldığı çiğ köfteden yiyen 5 öğrenci, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle’deki Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu’nda yaşandı. Öğle arası sırasında yemek için evlerine giden öğrenciler, okula yakın bir marketten paket çiğ köfte satın aldı.

OKUL YÖNETİMİNE BAŞVURU

Öğle arasının ardından okula geri dönen öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle okul yönetimine başvurdu. Okul yönetimi durumu hemen değerlendirerek ambulans çağırdı. İlk müdahaleleri sonrasında 5 öğrenci, Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak idari bir soruşturmanın başlatıldığı bilgisi edinildi.