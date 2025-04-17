Cihangir Mahallesi’nde Bina Yıkılıyor!

YIKIMDAKİ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Avcılar Cihangir Mahallesi’nde yer alan 5 katlı bir bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı alındı. Alana gelen iş makineleri, yıkım işlemlerine başladı. Bu süreçte ilginç bir durum ortaya çıktı.

DUVARSIZ ODALAR ORTAYA ÇIKTI

Yıkım gerçekleştirildiği esnada, yan taraftaki 5 katlı apartmanın teras katındaki dairenin iki odasının duvarlarının olmadığı görüldü. Yıkımın ardından bu duvarsız kalan iki oda kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi tarafından terastaki açık alanın odaya dönüştürüldüğü ve bitişikteki binanın duvarlarının kullanıldığı iddiaları gündeme geldi.