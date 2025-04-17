Gündem

Cihangir Mahallesi’nde Bina Yıkılıyor!

cihangir-mahallesi-nde-bina-yikiliyor

YIKIMDAKİ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Avcılar Cihangir Mahallesi’nde yer alan 5 katlı bir bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı alındı. Alana gelen iş makineleri, yıkım işlemlerine başladı. Bu süreçte ilginç bir durum ortaya çıktı.

DUVARSIZ ODALAR ORTAYA ÇIKTI

Yıkım gerçekleştirildiği esnada, yan taraftaki 5 katlı apartmanın teras katındaki dairenin iki odasının duvarlarının olmadığı görüldü. Yıkımın ardından bu duvarsız kalan iki oda kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi tarafından terastaki açık alanın odaya dönüştürüldüğü ve bitişikteki binanın duvarlarının kullanıldığı iddiaları gündeme geldi.

ÖNEMLİ

Flaş

İnci Taneleri Ayrılık Şoku Yaşanıyor

Kanal D'nin izleyici rekorları kıran dizisi İnci Taneleri'nde, 40. bölüm sonrası başrol oyuncusunun ayrılması gündeme bomba gibi düştü. Ayrılığın ayrıntıları merakla bekleniyor.
Flaş

Toyota’nın Kampanyası Dikkat Çekiyor!

Toyota, Nisan ayında dikkat çeken indirimlerle otomobil pazarına hızlı bir giriş yaptı. Fırsatlarla dolu model listesi merak uyandırıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.