Çikolata Kisti Ameliyatında Bağırsağı Delinen Kadın Hayata Döndü

49 yaşındaki Fadime Keleş’in Ameliyat Süreci ve Sonrası

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yaşayan Fadime Keleş, 2024 yılında çikolata kisti nedeniyle devlet hastanesine başvurdu. Keleş, kendisini muayene eden doktor tarafından üç kez görüldükten sonra, ameliyat olması gerektiği bilgisi aldı.

AMELİYAT SONRASI OLUMSUZ GÜNLER

Ameliyatın ardından sürekli kusma ve şiddetli ağrı şikayetleri ile karşılaşan Keleş, bir hafta boyunca hastanede ciddi zorluklar yaşadı. Bağırsağında bir sorun olup olmadığını öğrenmek için doktora sorduğunu belirten Keleş, bu sorusuna “böyle bir durumun mümkün olmayacağı” yanıtını aldığını ifade etti.

GERÇEK SORUN BAŞKA HASTANEDE AÇIKLANDI

Şikayetleri devam edince başka bir sağlık kuruluşuna başvuran Keleş, burada yapılan kontroller sonucunda yeniden ameliyata alındı. Keleş, yaşadığı durumu “Bağırsağım kopmuş meğer siz bana ne yaptınız diyerek ağlamaya başladım” sözleriyle anlattı. Toplamda üç ayrı ameliyat geçiren Keleş, 41 gün hastanede tedavi gördü. Sağlık sorunları sebebiyle işini bırakmak zorunda kalan Keleş, aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen henüz sağlığına kavuşamadı.