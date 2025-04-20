“Çikolata Satışında Kota Uygulamaları”

ÖZEL ÇİKOLATANIN POPÜLERLİĞİ VE GIDA KRİZİ

2023 yılının sonunda yayımlanan ve bugüne kadar 120 milyondan fazla izlenen videolar, özel çikolatanın dünya genelinde hızla yaygınlaşmasına yol açtı. Ancak bu hızlı yükseliş, gıda sektöründe kayda değer bir krizi de beraberinde getiriyor.

FAHİŞ FISTIK FİYATLARI

İngiltere merkezli The Guardian’ın verdiği bilgilere göre, özellikle ABD ve İran gibi fıstık üretiminde önde gelen ülkelerde ciddi bir arz sorunu yaşanıyor. Uzmanlar, çiğ fıstık fiyatlarının sadece bir yılda yarım kilo için 7.65 dolardan 10.30 dolara çıktığını belirtiyor. Bu fiyat artışında, geçtiğimiz yıl ABD’de yaşanan düşük fıstık mahsulünün de önemli bir rolü olduğu ifade ediliyor. Ayrıca mevcut ürünlerin büyük bir kısmının kabuklu olarak satılması nedeniyle çikolata üretiminde kullanılan fıstık çekirdeklerinin temini de bir hayli zorlaştı.

KOTA UYGULAMALARI BAŞLADI

Çikolata barlarına yönelik artan talep karşısında bazı mağazalar, satışlara sınırlama getirmek zorunda kaldı. Prestat Group Genel Müdürü Charles Jandreau, Financial Times’a yaptığı açıklamada Dubai çikolatasına olan ilginin sektör tahminlerini altüst ettiğini aktardı. Birçok mağazada, her bir müşteri için satılabilecek çikolata barı sayısının kısıtlandığı ve stokların dikkatlice kontrol edildiği bildiriliyor.