Çin, 53 Ülkeye Sıfır Gümrük Vergisi

Çin, AFRİKA ÜLKELERİNDEN İTHAL ÜRÜNLERE GÜMRÜK VERGİSİNİ SIFIRLAYACAK

Çin, diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesinden ithal edilen tüm ürünlere gümrük vergisini sıfırlama kararı aldı. Bu önemli gelişme, Çin-Afrika İşbirliği Forumu’nun (FOCAC) Sonuçlarının Uygulanması Bakanlar Düzeyinde Koordinasyon Toplantısı’nın başladığı Hunan eyaletinin başkenti Changsha’da duyuruldu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, toplantıya gönderdiği tebrik mesajında sıfır gümrük vergisi uygulamasının detaylarını paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin’de düzenlenen bir basın toplantısında bu yeni uygulamanın Afrika ülkelerinden Çin’e yapılan ihracatı kolaylaştırmayı hedeflediğini anlattı. Lin, “Çin, Afrika ülkeleriyle dayanışma ve iş birliğini dış politikasının önceliği olarak görüyor” diye ekledi.

ÇİN’İN MODERNLEŞME VE KALKINMA VURGUSU

Sözcü Lin, ilerleyen dönemde Çin’in kendi tarzında modernleşmeyi güçlendireceğini, Afrika ülkelerinin kalkınmasını hızlandıracağını ve Küresel Güney ülkeleri arasındaki dayanışmayı artıracağını vurguladı. Bu adım, Çin’in Afrika ile olan ilişkilerini daha da derinleştirmeyi amaçlayan bir strateji olarak öne çıkıyor.