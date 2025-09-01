Çin’de Diplomasi Trafiği Yoğun Yaşanıyor

ŞİÖ ZİRVESİNDE TÜRKİYE’NİN ETKİNLİĞİ

Çin’in Tiencin kentinde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Türkiye açısından önemli diplomatik buluşmalara ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı görüşmeler yapmış oldu. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşme dikkat çekti. Putin, bu görüşmede Erdoğan’a “Enerji ortaklığımız stratejik önemde. Rusya, kesinti olmadan Karadeniz üzerinden Türkiye’ye gaz sağlıyor” şeklinde ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Türk liderin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik katkıları için teşekkür etti ve Türkiye’nin bu alandaki özel rolünün gelecekte de geçerliliğini koruyacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz” ifadesiyle Putin’e Türkiye’deki davetini iletti ve “Güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var” diye ekleyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığını vurguladı.

AZERBAYCAN İLE GÖRÜŞMELER

Erdoğan, zirve programında ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya geldi. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un katıldığı bildirildi. İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin gelecek dönem için bölgesel kalkınma hamlelerini ortaklaşa planlamasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, enerji ve ulaştırma gibi birçok alanda işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden de memnuniyet duyduğunu ve Türkiye’nin bu süreçte katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

ERMENİSTAN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile yaptığı görüşmenin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Güney Kafkasya’da kalıcı istikrar ve barışa yönelik Türkiye-Ermenistan ilişkileri masaya yatırıldı. Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Türkiye-Ermenistan işbirliğini artırmaya yönelik adımların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Erdoğan, görüşme sırasında Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Sekreteri Say Çi ile de bir araya gelme fırsatı buldu.