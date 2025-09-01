Çin’de Diplomatik Temaslar Gerçekleştirildi

ŞİÖ ZİRVESİNDE DİPLOMATİK TEMASLAR

Çin’in Tiencin kentinde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Türkiye için yoğun bir diplomatik temas dönemi yaşattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı görüşmeler yaptı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile buluştuğunda, “Enerji ortaklığımız stratejik önemde. Rusya, kesinti olmadan Karadeniz üzerinden Türkiye’ye gaz sağlıyor” ifadesini duydu. Putin, Erdoğan’a Ukrayna krizinin çözümündeki diplomatik katkıları için teşekkür ederek, Türkiye’nin ara buluculuk rolünün gelecekte de önemli olacağını belirtti. Erdoğan ise Putin’e, “En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz” dedi ve “Güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var” ifadelerine ekledi.

AZERBAYCAN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk görüşmesini Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile gerçekleştirdi. Bu görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı. İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular görüşüldü. Erdoğan, iki ülkenin bölgesel kalkınma projelerini uyum içerisinde şekillendirmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji ve ulaştırma gibi pek çok alanda iş birliğini geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceğini söyledi. Türkiye’nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecine katkıda bulunmaya devam edeceğini de ifade etti.

ERMENİSTAN İLE İLERLEYEN GÖRÜŞMELER

Erdoğan, Aliyev’in ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede Güney Kafkasya’da kalıcı istikrar ve barış çerçevesinde Türkiye-Ermenistan ilişkileri masaya yatırıldı. Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye’nin Ermenistan ile iş birliğini güçlendirmek için atılması gereken adımları da değerlendirdi. Erdoğan ayrıca, Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Sekreteri Say Çi ile de bir araya geldi.